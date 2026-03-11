BLACKPINKのJENNIE（ジェニー＝30）の所属事務所OAエンターテインメントは9日、虚偽情報の拡散に対し、法的対応を予告した。「最近、オンラインコミュニティーやSNSを中心に所属アーティストのJENNIEに対する悪意ある中傷や根拠のない推測投稿が行われ、虚偽情報の拡散によりアーティストの名誉が毀損（きそん）される事例が継続的に発生している」と発表した。続いて「特に事実とまったく異なる内容に基づく虚偽の投稿を拡散し、