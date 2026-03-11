カードゲーム「大文豪」を考案した生徒ら＝５日、県立茅ケ崎北陵高校ゲームで遊ぶだけで文学史の知識が自然に身についたら…。そんな学習体験を実現しようと、県立茅ケ崎北陵高校（茅ケ崎市下寺尾）の３年生６人が文学史を学べるカードゲーム「大文豪」を開発した。大学入試に出題される著名な文学作品をカードに落とし込み、知識のない人でも楽しみながら文学作品を学べるよう工夫した。クラウドファンディング（ＣＦ）サイトで