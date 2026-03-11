元AKB48の女優篠田麻里子（40）が11日、インスタグラムを更新。東日本大震災に思いをはせた。篠田は「2011年3月11日。東日本大震災から今日で15年」と振り返り「あの日のことを忘れず、当たり前のようで当たり前ではない日常があることに感謝して過ごしたいと思います。そして大切な人を守るために、日頃からの備えも改めて大切に」と呼びかけた。また「被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と被災者を見舞った。この投