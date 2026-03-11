新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、在宅勤務は増加しました。その後、出社回帰をすべく在宅勤務は減少傾向にあるものの、コロナ流行前と比べて高い水準を維持しているようです。 また、出社と在宅勤務を組み合わせるハイブリッドワークが定着傾向にあり、在宅勤務という勤務形態は今後も続いていくと思われます。そこで本記事では、在宅勤務で経費となる項目とその経費計上の計算方法について解説します。