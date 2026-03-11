一人暮らしだったお父さまが亡くなり、家がそのままになっている。仕事や生活に追われ、「相続登記はまだ」という方は少なくありません。 しかし、2024年から相続登記は義務化されたことをご存じでしょうか。誰も住んでいない住居の相続登記を怠り、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。 空き家問題の深刻化を背景に、制度が大きく変わっています。まずは何が義務で、いつまでに、どのような手続