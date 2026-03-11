【モデルプレス＝2026/03/11】元モーニング娘。で女優の久住小春が3月9日、自身のInstagramを更新。母親と2人で現在開催中の「2026 ワールド・ベースボール・クラシック」（以下、「WBC」）を観戦したことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「美人すぎて目立ちそう」WBC親子観戦ショット公開◆久住小春、母とWBC観戦久住は「母親とWBC日本対韓国戦を観に行ってきました」とコメントし、球場での母との2ショットを