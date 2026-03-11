【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberのきりたんぽが3月10日、自身のInstagramを更新。平成ギャルメイクを施した姿を公開し、話題となっている。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「衝撃ビジュ」別人級ギャルメイク姿◆きりたんぽ、平成ギャル姿を公開きりたんぽは「今度 平成ギャルメイク動画だすね」「＃平成ギャル」とコメントを添えて動画を投稿。茶色いストレートヘアに茶色のカラーコンタクト、重めのつけまつげ、濃いめ