【モデルプレス＝2026/03/11】女優の武田久美子が3月10日、自身のInstagramを更新。セクシーなワンピース姿を披露し、話題となっている。【写真】元アイドル57歳美人女優「大人の色気」透けレース編みワンピで素肌開放◆武田久美子、素肌透けるレース編みのワンピース姿披露武田は昨日撮影されたというオフショットを投稿。「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とつづり、グレーの壁が際立つ室内で、白いレ