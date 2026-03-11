メ～テレ（名古屋テレビ） 「特定利用空港・港湾」に名古屋港などが指定される見通しについて、市民団体が11日に抗議活動を行いました。 抗議活動をしたのは、愛知県平和委員会などの市民団体と周辺住民らです。 「特定利用空港・港湾」は国が防衛力強化の目的で整備を進めていて、指定された空港や港は、平時から自衛隊や海上保安庁の訓練などで円滑に使えるようになります。 愛知県では、名古屋港や三河港、中部