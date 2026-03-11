BTSの光化門（クァンファムン）公演を前に、違法転売チケット1868枚分の販売投稿が確認された。韓国の文化体育観光部は警察に捜査を依頼し、法的措置に乗り出した。【写真】雰囲気変わった？ BTS、最新7人ショット3月11日、文化体育観光部は、BTSの光化門・高陽（コヤン）公演に関連してオンライン中古取引プラットフォームを集中的にモニタリングした結果、1人1枚（譲渡不可）の公演であるにもかかわらず、予約方針に違反した違法