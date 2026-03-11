持ち帰り弁当の「ほっともっと」は3月18日、全国の2,426店舗で「新・ビーフカットステーキ重」を発売する。価格は税込890円から。〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉◆贅沢を味わう 新・ビーフカットステーキ重890円〜◆贅沢を味わう 新・Wビーフカットステーキ重（肉2倍）1,550円〜【画像(5点)はこちら】新・Wビーフカットステーキ重（肉2倍）、ビーフカットステーキ使用 新・スペシャル洋風バラエティ弁当 など◆ビーフ