スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『タケヤ洋菓子舗』の苺ショートほかです。手前左から、「苺ショート」800円、「チーズケーキ」750円、自家製の落花生プラリネのこうばしい香りと塩気がたまらない「落花生ダクワーズ」330円。奥・「テリーヌショコラ」3900円（22.5cm）は、ねっとりしすぎずスッと溶け消える儚さとパワフルなカカオ感を併せ持つ。イチゴがのった三角ショートに陽