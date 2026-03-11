玉島警察署 精神的に支配した知り合いの女性に、同意がないのに性的暴行を加えたとして、岡山県笠岡市の無職の男（45）が11日、逮捕されました。 警察によりますと、男は2023年7月13日、当時の勤務先があった福岡市の公証役場に知り合いの30代の女性を呼び出し、3000万円の借入金の返済義務があることを承認させる公正証書の作成を強要したとして、逮捕されました。 男は2023年10月27日、公正証書の打ち合わせの名目で、