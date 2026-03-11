モンテディオ山形の相田健太郎社長が記者を恫喝したと週刊誌に報じられた問題について、モンテディオ山形は社外弁護士などで組織する調査委員会を設置し調査を行うと発表しました。この問題は、モンテディオ山形の新スタジアム建設の取材に関連し、モンテディオ山形の相田社長が記者を恫喝したと一部週刊誌で報じられたものです。モンテディオ山形は「誤解を招く表現があった」と事実を認めた上で、ホームページ上で謝