1万5901人が亡くなった東日本大震災の発生から3月11日で15年です。県内では今も福島県などからおよそ1100人が避難していて、11日は追悼行事などが予定されています。東日本大震災は2011年3月11日の午後2時46分に発生しました。県内では米沢市、上山市、尾花沢市、中山町で震度5強を観測するなど広い範囲で強い揺れに見舞われました。県のまとめによりますと、県内では、3人が死亡、45人が重軽傷を負ったほか、およそ1400棟の建物が