１１日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委第４回会議の閉幕会議。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、北京の人民大会堂で閉幕会議を開いた。１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金良快）１１日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／金良快）１１日、閉幕会議が行われた北京の人民大会堂。（北京＝新