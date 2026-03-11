イラン情勢を受けて、G7=主要7か国の首脳会議がきょう（11日）、オンライン形式で開かれます。木原官房長官は、高市総理も出席する予定だと発表しました。木原稔 官房長官「本日、G7首脳オンライン会議が行われ、高市総理は出席をする予定であります。議論の内容を予断をするということは差し控えますが、イラン情勢が経済に与える影響をはじめとする中東情勢などについて議論が行われる見込みとなっております」木原官房長官