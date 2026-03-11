タレントの加藤綾菜（37）が9日、Instagramを更新。夫で「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）との夫婦共演ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】加藤茶の“印象ガラリ”な姿（複数カット）2011年に加藤茶と結婚し、45歳差婚として話題になった綾菜。これまでInstagramでは、結婚情報誌「ゼクシィ」の企画で撮影したウェディングフォトや、TBS系バラエティー番組「それSnow Manにやらせて下さい」に出演した際のヒゲ