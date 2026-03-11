ドジャースの佐々木朗希（24）が11日（日本時間）、キャンプ地であるアリゾナ州グレンデールでホワイトソックスのマイナー選手との練習試合に登板。4回1安打無失点の9奪三振と好投し、開幕に向け復調をアピールした。今季、オープン戦ではここまで2試合で1勝0敗も、いずれも初回に失点し、防御率18.90と苦しんでいる。2月26日のダイヤモンドバックス戦では初回に連続タイムリーを浴びるなど3失点。2回は1死を奪った後、四球を与え