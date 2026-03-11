立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は11日、自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と国会内で会談し、与党が13日に衆院で2026年度予算案の採決を強行した場合、16日から参院で実質審議に入るのは難しいとの考えを伝えた。