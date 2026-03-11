演歌歌手・徳永ゆうきが、高校時代にデビューのきっかけとなった『NHKのど自慢』に出場した際のエピソードを語った。【映像】制服姿の徳永徳永は3月9日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。ずっと演歌一筋だったという徳永は学生時代に友達とカラオケに行っても、皆がポップスやアイドルの曲を歌う中で一人でひたすらに演歌を歌っていたのだという。そんな高校時代に、徳永は友人に誘われてデビューのきっかけ