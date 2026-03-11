米政権のホワイトハウス公式Xアカウント「@WhiteHouse」が3月6日に投稿した動画をめぐり、アニメ「遊☆戯☆王」公式Xアカウントが声明を発表しました。声明では、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が権利者の許諾なく使用されていることが確認されたとし、原作およびアニメ関係者は一切関与していないとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】アニメ「遊☆戯☆王」公式Xアカウントは11日、「米国ホワ