中船北海造船と中船貿易が共同で建造した12万トン級の吊り上げ能力を備えたフローティングドック「Lucayan」号の第1ブロックが8日、出港・移送された。新華網が伝えた。このドックは先進的な自動ドック制御システムを搭載し、スマートバラストやデジタル冗長制御などの技術が融合されている。これにより、安全かつ効率的で高精度な自動浮上・沈降操作が可能となり、豪華客船のドッグ内修理や改装ニーズを満たすことを可能にしてい