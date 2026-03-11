お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月10日、自身のInstagramを更新。次女と東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】フジモン＆次女のツーショット「全力で娘に愛情注いでるやん」藤本さんは「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」とつづり、4枚の写真を投稿。もふもふした手袋付きファンキャップをかぶり、次女と同じ温度感でディズニーシーを楽しんでいます。また、次女の腕には大き