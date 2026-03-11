中区の基町駐車場跡地に建設中の高層ビル「カミハチクロス」で、骨組みの完成を祝う上棟式が行われました。 中区基町に建設中の３１階建ての「カミハチクロス」で重さ約１．２ｔの鉄骨がクレーンであげられ、工事関係者や入居予定社らおよそ１５０人が骨組みの完成を祝いました。 高さ約１６０ｍのこのビルには、飲食店やオフィスフロアが設けられるほか、屋上には街を一望できるレストランがオープンする予定です。