タレントの藤本美貴が１０日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、ママと娘の言い争いについて「疲れる」と嘆いた竹財輝之助の言葉に反論した。この日のゲストの竹財は、８歳の娘のパパ。滅多なことでは怒らないが、怒る時は感情的にならず、冷静に「なぜ怒られているのか」などを指摘。娘は怒るパパのことはかなり怖がっているという。これにミキティは「ママは基本ベース、怒っている。だから全然怖がられない」というと、