国会は、3月中の新年度予算案の成立を目指す与党と、丁寧な審議を求める野党の駆け引きが続いています。年度内の成立を目指す与党側は、衆議院予算委員会での審議を13日に締めくくり、その日のうちに採決して参議院に送付する構えです。反発する野党側は11日午前、参議院の議長らに対し9つの党派で申し入れを行いました。立憲民主党・斎藤国対委員長：（衆議院の）議会制民主主義を否定するかのような乱暴な国会運営に対して、それ