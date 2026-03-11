俳優の沢村一樹（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛猫の近況を伝えた。沢村は「寒さのせいか、寝姿が変。丸まってるのかと思いきや…」と、愛猫・サンタとの“2ショット”写真をアップ。「皆さんも、急な気温の変化に体調を崩されませぬよう」と気づかった。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ可愛い」「一緒に寝たい」「久々のサンタくん嬉しい」「丸まっているわけではない！？」「うちの猫たちも炬燵から出