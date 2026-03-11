「オープン戦、阪神−西武」（１１日、甲子園球場）阪神はこの日、支配下登録された嶋村が「９番・捕手」でマスクをかぶる。先発のラグズデールが、甲子園初登板となる。試合開始は１３時の予定。両チームのスタメンは以下の通り【西武】１番・中堅長谷川２番・一塁山村３番・三塁渡部４番・ＤＨネビン５番・左翼桑原６番・右翼カナリオ７番・二塁石井８番・捕手古賀悠９番・遊撃滝沢