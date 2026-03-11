◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、西同１０枚目・旭天道（大島）を危なげなく寄り切って２連勝とした。これで序ノ口デビューから本割で無傷９連勝となった。対戦相手の旭天道は昨年１２月中旬に左目の網膜剥離の手術を受け、先場所は全休。休場明けということもあり、師匠の大島親方（元関脇・旭天鵬）から「相手は