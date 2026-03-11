3月11日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、トランプ大統領が高騰する原油価格の引き下げを狙った口先介入に乗り出したというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「アメリカ・トランプ大統領は9日、イラン攻撃で高騰する原油価格の引き下げを狙った口先介入に乗り出しまし