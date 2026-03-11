メガネブランド「Zoff」は、漫画やアニメなどで人気の「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff | ちいかわ」第3弾を、3月20日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、3月10日11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始する。第3弾となる本コレクションには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場。各キャラクターのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデル