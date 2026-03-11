◆オープン戦楽天―日本ハム（１１日・静岡）楽天はドラフト１位右腕の藤原聡大投手（花園大）が先発する。４日のロッテとのオープン戦（静岡）に先発し２回を投げて被安打２、３奪三振で無失点だった。楽天のスタメンは以下の通り。１（中）佐藤２（三）村林３（一）浅村４（指）ボイト５（右）マッカスカー６（遊）宗山７（左）ゴンザレス８（二）小深田９（捕）太田投手藤原