◆春季教育リーグロッテ―巨人（１１日・ロッテ浦和）巨人は１１日、ロッテ浦和球場で春季教育リーグ・ロッテ戦に臨む。この日は東日本大震災から１５年。試合前に両チームがベンチ前に整列して黙とうをささげ、震災の犠牲者を追悼した。