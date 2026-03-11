「にしたんクリニック」西村誠司社長がプラチナスポンサーを務めるサッカーのベルギー１部リーグ・シントトロイデン（ＳＴＶＶ）の試合を現地観戦し、立石敬之ＣＥＯや選手たちを激励した。ＳＴＶＶは、現地時間９日の第２８節・サークルブルージュ戦（大王わさびスタイエンスタジアム）で日本人７人が出場し、ＭＦ松沢海斗が決勝点を奪うなど、２―１で競り勝った。西村社長は立石ＣＥＯや選手たちを激励し、その模様を自身の