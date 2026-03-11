【モデルプレス＝2026/03/11】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月10日、自身のInstagramを更新。弟との仲の良い姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳美人アナ「盛れてる角度」イケメン弟を公開◆沖田愛加アナ「イケメン風じゃない？」弟の姿公開沖田アナは「弟と焼肉」とつづり、リール動画を投稿。「ねえねえ、これイケメン風じゃない？」と動画を撮影しているカメラに自身のスマートフォンを向け、弟の姿を公開