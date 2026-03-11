【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが10日に更新された。幸後一香役の戸田恵梨香のオフショットを披露し、注目を集めている。【写真】「リブート」戸田恵梨香の「可愛すぎる」オフショット◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する