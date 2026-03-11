牛肉の不正表示 ふるさと納税の返礼品にも 鹿児島市などが立ち入り検査 産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不正に表示し販売していた水迫畜産の加工場に11日、鹿児島市などが立ち入り調査をしています。 （記者）「ふるさと納税の返礼品として牛肉を扱っていた自治体の職員が工場に入っていく」 11日は鹿児島市などの職員が、鹿児島市にある水迫畜産の加工場に立ち入り調査をしています。乳牛のホルスタイン