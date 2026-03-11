カルシウムは、丈夫な体づくりに欠かせない栄養素。骨を強く保つためには、毎日コツコツとることが大切です。1日の摂取量（18歳以上）として、男性750mg、女性650mgが推奨されています。手軽に作れる作り置きおかずなら、無理なく習慣にできて忙しい日にも心強い存在。今回は、カルシウム337mg※がとれる『切り干し大根のピリ辛ポン酢あえ』をご紹介。シャキシャキポリポリとした食感が箸休めにもぴったり。アレンジレシピもあわせ