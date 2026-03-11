高松北警察署 18歳未満と知りながら女子高校生と性交をしたり、児童ポルノを製造したりしたとして、富山市の会社員の男（40）が11日、児童買春と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は動画配信アプリを通じて愛知県に住む当時17歳の女子高校生と知り合いました。そして2025年4月19日、愛知県内のホテルで女子高校生に現金を渡して下半身を触るなどした疑いが持たれています。 さ