通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.81-1.02円コールオーバー ユーロ円1.05-1.50円コールオーバー ポンド円1.23-1.68円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格