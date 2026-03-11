ドル円は朝の下げから一転して上昇、クロス円も軒並みの円安＝東京為替前場概況 朝はIEAによる過去最大規模の原油放出計画報道を受けてリスク警戒が後退したことなどから、ドル売りが強まり、ドル円は158円20銭近くでの推移から157円92銭を付けた。 その後は一転して円売りが強まった。株高を受けたリスク選好の動きに加え、豪ドル高円安の動きがクロス円全体の押し上げにつながり、ドル円でも円売りが優勢となった。