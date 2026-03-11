ドル円は158円39銭までつけた後もみ合い＝東京為替 株高を受けたリスク選好の円売りや、来週の豪中銀利上げ期待を受けた豪ドル買い円売りなどから、円全般が軟調。ドル円は朝の157.92から158.39を付けた。その後少し調整が入ってもみ合い。 USJDPY 158.26