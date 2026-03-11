テクニカルポイントドル円ボリンジャーバンド2シグマ上限は159.43 159.43ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.95エンベロープ1%上限（10日間） 158.28現値 157.3710日移動平均 157.22一目均衡表・転換線 155.80エンベロープ1%下限（10日間） 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.7621日移動平均 155.73100日移動平均 155.72一目均衡表・雲（下限）