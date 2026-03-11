昨日の豪中銀副総裁発言などを受けて来週予定されている豪中銀金融政策会合での利上げ期待が上昇。短期金利市場動向からの計算では、昨日朝に19％台と据え置きが大勢となっていた状況から、一時71.3％まで期待が強まっている。