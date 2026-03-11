【新華社曲靖3月11日】中国雲南省曲靖市馬竜区の沈家山桜花谷ではこのところ、400ムー（約27ヘクタール）余りに広がる桜が満開となり、辺り一面がピンク色に染まっている。同区では今春、「花見経済」と文化・観光を結び付けながら、竜舞や獅子舞を競う竜獅争覇戦や特色あるライトショー、キャンプファイアなど多彩なイベントを企画。観光客が花見を楽しみながら地元文化の魅力も体験できるよう取り組んでいる。（記者/熊軒昂