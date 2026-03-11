【新華社フフホト3月11日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の黄河湿地ではこのところ、気温の上昇に伴って氷や雪が解け始め、北へ帰るタンチョウが多数飛来し、生き生きとした姿を見せて人々に春の訪れを感じさせている。（記者/李雲平）