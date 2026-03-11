８日、凱里市で開かれた民族衣装ファッションショー「村Ｔ」で、民族衣装を披露する刺しゅう職人。（凱里＝新華社記者／楊文斌）【新華社凱里3月11日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州凱里市の「苗（ミャオ）侗（トン）風情園」で8日、民族衣装のファッションショー「村T」が開かれた。自治州内16の県・市の女性代表がランウェイを歩き、民族衣装の多彩な美しさを披露した。８日、凱里市で開かれた