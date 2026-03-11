◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─イタリア（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）6回までに8点を奪われ大量リードを許した米国は一発攻勢で反撃を開始した。0─8の6回1死から2番のガナー・ヘンダーソンが左中間席にソロアーチを放ち、0以外の数字をスコアボードに刻んだ。7回には2死から連打で二、三塁の好機をつくると、PCAことクローアームストロングが右翼席に豪快な3ラン。2発で4点差まで迫り、静かだったダイ