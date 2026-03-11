シンガー・ソングライターの米津玄師（35）が10日、自身のXを更新。35歳の誕生日に感謝をつづった。「誕生日のお祝いありがとう」と感謝した上で「わたしは絶賛〆切に追われており誕生日どころではなく、しかし祝ってくれる人のたくさんが一つ励みになっております」と記述。最後に「今年も楽しく行きましょう」と投げかけた。このポストに対し「おめでとうございます！また誕生日＝締切祭りパターンきてるwwwでもその締切の先